Президенты России и Финляндии провели телефонные переговоры

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Крыму и на границе РФ и Украины. Об этом сообщила во вторник канцелярия финского лидера.

"Ниинистё во вторник вечером провел длительную беседу по телефону с Путиным. Президенты обсудили напряженную ситуацию на Крымском полуострове и на границе России и Украины. Ниинистё выразил серьезную озабоченность эскалацией ситуации из-за передвижения войск и указал на необходимость диалога и действий по снижению напряженности", - говорится в сообщении.