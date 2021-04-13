Президенты России и Финляндии провели телефонные переговоры
20:15 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Крыму и на границе РФ и Украины. Об этом сообщила во вторник канцелярия финского лидера.
"Ниинистё во вторник вечером провел длительную беседу по телефону с Путиным. Президенты обсудили напряженную ситуацию на Крымском полуострове и на границе России и Украины. Ниинистё выразил серьезную озабоченность эскалацией ситуации из-за передвижения войск и указал на необходимость диалога и действий по снижению напряженности", - говорится в сообщении.
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