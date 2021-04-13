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Американская разведка:: Россия не желает прямого конфликта с силами США

20:45 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская разведка полагает, что Россия стремится к прагматическому сотрудничеству, а не конфликту с Соединенными Штатами. Об этом говорится в ежегодном докладе об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США в мире. Рассекреченная версия этого документа была обнародована во вторник аппаратом директора Национальной разведки США.

"Мы ожидаем, что Москва будет добиваться прагматического сотрудничества с Вашингтоном на ее собственных условиях. И мы считаем, что Россия не желает прямого конфликта с силами США", - подчеркивается в отчете.

Одновременно в нем утверждается, что "Москва продолжит применять различную тактику в текущем году, чтобы подорвать влияние США, разработать новые международные нормы и партнерства, расколоть страны Запада и ослабить западные альянсы, а также продемонстрировать способность России формировать глобальные события в качестве крупного игрока в новом многополярном мировом порядке". "Россия будет продолжать разрабатывать свой военный, ядерный, космический и разведывательный потенциал, а также потенциал в киберпространстве, активно взаимодействуя [с другими странами] за рубежом и применяя в качестве рычага влияния свои энергетические ресурсы, чтобы продвигать свою повестку дня и подрывать [позиции] США", - считают американские спецслужбы.

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