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Центры подготовки диверсантов развернуты на Украине при поддержке Запада - Патрушев

15:12 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центры обучения диверсионно-разведывательных формирований, которые, возможно, будут готовиться к совершению терактов в России и других странах, развернуты на Украине при поддержке Запада, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.

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