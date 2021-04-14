Центры подготовки диверсантов развернуты на Украине при поддержке Запада - Патрушев

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центры обучения диверсионно-разведывательных формирований, которые, возможно, будут готовиться к совершению терактов в России и других странах, развернуты на Украине при поддержке Запада, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.