Зюганов не подтвердил информацию о смене руководства КПРФ
16:00 14.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Зюганов не подтвердил слова Жириновского о смене руководства КПРФ. Ранее лидер ЛДПР заявил, что вскоре политическая сила изберёт себе нового главу. Предположительно, Юрия Афонина.
Геннадий Зюганов заявил «Говорит Москва», что вопросы о происхождении этой информации надо задавать главе ЛДПР.
«Жириновский заявил – ему и задавайте вопрос. У нас есть кадровая комиссия, её возглавляет Афонин, они готовят предложения к съезду».
Жириновский также предложил «выставить охрану на съезд» КПРФ, пишет РИА Новости.
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