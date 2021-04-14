Зюганов не подтвердил информацию о смене руководства КПРФ

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Зюганов не подтвердил слова Жириновского о смене руководства КПРФ. Ранее лидер ЛДПР заявил, что вскоре политическая сила изберёт себе нового главу. Предположительно, Юрия Афонина.

Геннадий Зюганов заявил «Говорит Москва», что вопросы о происхождении этой информации надо задавать главе ЛДПР.

«Жириновский заявил – ему и задавайте вопрос. У нас есть кадровая комиссия, её возглавляет Афонин, они готовят предложения к съезду».

Жириновский также предложил «выставить охрану на съезд» КПРФ, пишет РИА Новости.