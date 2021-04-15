Народный артист России Дмитрий Певцов предлагает вернуться к системе "пятилеток"

11:52

Известный актер, Народный артист России Дмитрий Певцов заявил, что России нужно вернуться к плановой экономике и системе пятилеток. Система была фактором стабильности для людей, считает артист. «Когда сломали Советский Союз, нас убедили, что рынок – это хорошо, - говорит Дмитрий Певцов. - Рынок, мол, сам себя регулирует. Только забыли предупредить, что эта регулировка от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке. И пока некоторые богатеют, большинство людей просто нищает. Население не понимает, что будет в будущем».



По словам профессора Высшей школы экономики, доктора экономических наук Евгения Гонтмахера, инструменты плановой экономики советских лет в наше время могут стать инструментами мягкого регулирования рынка. «Рыночная экономика включает в себя регулирование – бюджет, денежное обращение, уровень минимальной зарплаты, занятости. И это нормально, - считает Гонтмахер. - Надо дать возможность проявлять предпринимательскую инициативу, чтобы было не 20% предпринимателей, как сейчас, а выше 50 %, как в развитых странах».



