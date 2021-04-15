Народный артист России Дмитрий Певцов предлагает вернуться к системе "пятилеток"
11:52 15.04.2021
Известный актер, Народный артист России Дмитрий Певцов заявил, что России нужно вернуться к плановой экономике и системе пятилеток. Система была фактором стабильности для людей, считает артист. «Когда сломали Советский Союз, нас убедили, что рынок – это хорошо, - говорит Дмитрий Певцов. - Рынок, мол, сам себя регулирует. Только забыли предупредить, что эта регулировка от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке. И пока некоторые богатеют, большинство людей просто нищает. Население не понимает, что будет в будущем».
По словам профессора Высшей школы экономики, доктора экономических наук Евгения Гонтмахера, инструменты плановой экономики советских лет в наше время могут стать инструментами мягкого регулирования рынка. «Рыночная экономика включает в себя регулирование – бюджет, денежное обращение, уровень минимальной зарплаты, занятости. И это нормально, - считает Гонтмахер. - Надо дать возможность проявлять предпринимательскую инициативу, чтобы было не 20% предпринимателей, как сейчас, а выше 50 %, как в развитых странах».
НОВОСТИ
- 12:35 15.04.2021
- Называть Патриарха Кирилла агентом КГБ не является оскорблением, – решение Болгарского суда
- 12:32 15.04.2021
- В МИД Франции перспективу вступления Украины в ЕС не считают серьезной
- 12:20 15.04.2021
- Кораблям США придется снова уведомлять Турцию о проходе в Черное море - глава МИД Турции
- 12:05 15.04.2021
- Суд не стал ограничивать общение со СМИ и в интернете "скопинскому маньяку" Мохову
- 12:00 15.04.2021
- Зарплата космонавтов после повышения превысит 500 тыс. руб. в месяц - Роскосмос
- 11:47 15.04.2021
- Мэр Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию от COVID-19
- 11:32 15.04.2021
- В России выявили 8 944 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:20 15.04.2021
- Суд приговорил Соболь к исправительным работам условно за проникновение в чужую квартиру
- 11:05 15.04.2021
- Россия не исключает наступления талибов после решения США об отсрочке вывода войск - Кабулов
- 11:00 15.04.2021
- Конвенция Монтре продолжает применяться, но она не касается канала "Стамбул" - МИД Турции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать