Координационный центр по вопросам социального стационарного обслуживания открылся в Москве

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Единый Координационный центр стационарного социального обслуживания начал действовать в Москве. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, специалисты специализированного центра будут помогать тем, кому нужен переезд в дом-интернат, а также их представителям. «Мы продолжаем повышать качество социальных услуг в городе. Одно из нововведений – создание единого Координационного центра стационарного социального обслуживания, – отмечает Ракова. – Специалисты центра будут сопровождать претендента или его представителя на любом этапе во время сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем. Теперь претенденту на оказание социальной помощи в стационарной форме будет достаточно знать один номер телефона, чтобы получить исчерпывающую информацию по движению своего дела. Эксперты горячей линии расскажут о необходимых документах для оформления путевки в дом-интернат и проинформируют о порядке действий при переезде в социальное учреждение. Также они помогут связаться с близкими, проживающими в интернатах. Специалисты подскажут статус рассмотрения пакета документов и проследят за своевременностью оказания социальной помощи».

Как отмечает заместитель мэра, в Департамент труда и социальной защиты населения Москвы каждый год поступает не менее 3 000 обращений от москвичей по вопросам работы городских домов-интернатов для взрослых. Предполагается, что Координационный центр позволит ускорить взаимодействие городских домов-интернатов с московскими организациями здравоохранения, органами опеки и другими учреждениями соцзащиты.

По словам Раковой, порядок получения социальной помощи в столице РФ не изменится. Родственникам или представителю того, кто нуждается в социальной помощи, нужно как и прежде обратиться с заявлением в любой центр госуслуг «Мои документы».