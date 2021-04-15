Байден подписал указ о возможности расширения санкций против РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, предполагающий возможность введения новых санкций против физических и юридических лиц из России за ряд действий, включающих в себя "враждебную деятельность в киберсфере" и вмешательство в американские выборы. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

Среди возможных причин введения санкций, предусматривающих блокировку собственности и активов на территории США, в нем перечислены "враждебная активность в киберсфере", "вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах", "действия или политика, подрывающие демократический процесс или институты в США и за границей", а также "транснациональная коррупция", убийства или причинение вреда здоровью граждан США и стран- партнеров, "действия, которые подрывают мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров", а также действия, направленные на избежание уже введенных санкций США.

Предусмотрена возможность введения визовых ограничений для российских чиновников, а также их родственников.