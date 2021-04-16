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НОВОСТИ

Ряд стран ЕС предлагают в поддержку США ввести санкции против нескольких граждан РФ

09:00 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд стран Евросоюза (ЕС) предлагают ввести санкции против нескольких граждан РФ за кибератаки в знак солидарности с США. Об этом заявил ТАСС в четверг дипломатический источник в постпредстве одного из государств ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что кибератака через программное обеспечение фирмы SolarWinds, которую, как утверждают спецслужбы США, якобы провела РФ, "затронула и европейские страны". "Поэтому ряд государств сообщества готовят предложения по списку лиц, против которых могут быть введены индивидуальные запретительные меры в рамках европейского механизма санкций за кибератаки", - добавил дипломат.

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