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В России построят завод по производству ударных беспилотников

10:20 16.04.2021 Источник: Газета.Ru

В подмосковной Дубне началось строительство первого в России завода по производству ударных беспилотников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Кронштадт». «Завод будет построен в рекордно короткие сроки - запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года», – рассказали в компании.

По данным «Кронштадта», проект привлечет инвестиции на более чем 4 млрд рублей. Кроме того, завод обеспечит работой более 1,5 тысячи человек и будет ежегодно выплачивать в бюджет страны более 900 млн рублей в качестве налоговых отчислений. Общая площадь предприятия составит 45 тыс. кв. м, производство будет бесшумным и экологически чистым, заверили в компании.

Как рассказал агентству источник в оборонно-промышленном комплексе, завод позволит полностью закрыть потребность в ударных беспилотниках «Иноходец», также известных под названием «Орион».

Министерство обороны России впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте в декабре 2020 года. «Орион» оборудован спутниковыми или лазерными системами самонаведения, а также несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20.  Газета.Ru

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