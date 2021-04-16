"Портал DA" Сбера за год стал площадкой для сделок на 10 млрд рублей

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На маркетплейсе непрофильных и залоговых активов «Портале DA» Сбера за год были заключены более 2500 сделок на 10 млрд руб., прирост за год составил 30%. Основная часть сделок (35%) совершена в сегменте жилой и коммерческой недвижимости большую долю составляют сделки с промышленными и производственными комплексами, предприятиями (15%), в ТОП-3 также входят сделки с активами, относящимися к гостинично-ресторанному бизнесу.

«Сегодня на «Портале DA» представлено более 8000 различных активов для бизнеса и физлиц на сумму свыше 200 млрд руб., - говорит вице-президент Сбербанка, директор департамента по работе с проблемными активами Максим Дегтярев. - Это не только залоговые объекты Сбера, но и активы наших партнеров, число которых насчитывает уже более 1300 компаний. Среди них коммерческие банки, отраслевые и лизинговые компании, госструкты, арбитражные управляющие, организаторы торгов. Объекты на портале DA могут быть интересны самой широкой аудитории — от частных клиентов до крупных компаний. Например, индивидуальным предпринимателям на площадке доступно около 4000 позиций – это объекты стоимостью до 10 млн рублей, которые помогут развитию бизнеса».

Сейчас клиентская база «Портала DA» составляет более 46 тыс. активных пользователей, ежемесячно на нем регистрируется около 4000 новых покупателей. На ресурсе представлены коммерческая и жилая недвижимость, производственные предприятия, оборудование, сельхозактивы, земельные участки, автомобили и спецтехника.