Греция с 14 мая отменит ограничения на посещение страны для россиян

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция снимет ограничения на число посещающих страну российских туристов с 14 мая. Об этом заявил в интервью ТАСС министр туризма Греции Харис Теохарис.

"Мы уже начали постепенное снятие ограничений. 500 человек было предыдущим лимитом въезда, мы уже подняли его до 4 000. Мы будем рассматривать и другие изменения, чтобы облегчить путешествия. Все это - по пути к 14 мая. Но с 14 мая Россия будет частью ограниченного набора стран, с которыми у нас не будет запретов по туристическим путешествиям", - указал он.