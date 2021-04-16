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Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 3 млн - подсчеты ТАСС

17:12 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общее количество умерших из- за коронавируса в мире превысило 3 млн, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ.

К настоящему моменту в мире зарегистрировано 3 001 723 летальных исхода из-за заболевания, вызываемого новой инфекцией. Всего ковид был обнаружен более чем у 139 млн человек.

О первой смерти стало известно 11 января 2020 года. Миллион летальных исходов был зарегистрирован 28 сентября, два - менее чем через четыре месяца, 15 января 2021 года. Отметка в 3 млн была преодолена через три месяца.

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