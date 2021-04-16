Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 3 млн - подсчеты ТАСС
17:12 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общее количество умерших из- за коронавируса в мире превысило 3 млн, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ.
К настоящему моменту в мире зарегистрировано 3 001 723 летальных исхода из-за заболевания, вызываемого новой инфекцией. Всего ковид был обнаружен более чем у 139 млн человек.
О первой смерти стало известно 11 января 2020 года. Миллион летальных исходов был зарегистрирован 28 сентября, два - менее чем через четыре месяца, 15 января 2021 года. Отметка в 3 млн была преодолена через три месяца.
НОВОСТИ
- 17:00 16.04.2021
- Суд в Москве приговорил оператора ФБК к двум годам колонии за призывы к экстремизму
- 16:32 16.04.2021
- Убедить Турцию в позиции РФ по Крыму можно, а Украину - вряд ли, считает Песков
- 16:12 16.04.2021
- МВД пригрозило закрытием границ со странами СНГ, если они не заберут "своих" незаконных мигрантов
- 16:00 16.04.2021
- Навальный сообщил, что ему угрожают принудительным кормлением
- 15:32 16.04.2021
- Греция с 14 мая отменит ограничения на посещение страны для россиян
- 15:12 16.04.2021
- Цвета российского флага будут присутствовать на форме спортсменов на Олимпиаде - Поздняков
- 15:00 16.04.2021
- ЕС не будет публично обсуждать возможность введения новых санкций против РФ
- 14:52 16.04.2021
- С помощью POS-кредитования от Сбера россияне покупают гаджеты и приобретают знания
- 14:32 16.04.2021
- Кремль уверен в экономической стабильности в РФ после объявления новых санкций США
- 14:12 16.04.2021
- Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях - Зеленский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать