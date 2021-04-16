Ядерную программу Ирана продолжит развивать, на убийство ученых и диверсии
21:40 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Иранский [атомный] прогресс не остановить убийствами ученых-физиков и нанесением ущерба ядерным объектам", - написал он. По словам чиновника, "начало обогащения урана до 60% в мирных целях является четким показателем прогресса Ирана и явным сигналом недоброжелателям".
Инцидент на ядерном объекте в Натанзе произошел 11 апреля. Иранская сторона проинформировала, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети, которая привела к взрыву. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Ученый Мохсен Фахризаде руководил центром исследований при Минобороны страны. Он был убит 27 ноября в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.
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