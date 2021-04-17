0
0
127
НОВОСТИ

Сборная России стала победителем командного чемпионата мира по фигурному катанию в Японии

15:00 17.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анна Щербакова заняла первое место в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию (World Team Trophy) в соревнованиях одиночниц. Турнир проходил в японской Осаке.

17-летняя фигуристка набрала по итогам проката 160,58 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (150,29 балла), третье - россиянка Елизавета Туктамышева (146,23).

Сборная России выиграла в общем зачете командного чемпионата мира, набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США (110), третье - фигуристы из Японии (107).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 17.04.2021
МИД Украины готовит своего консула в Санкт-Петербурге к возвращению в Киев
0
59
14:00 17.04.2021
К Мавзолею, открывшемуся для посетителей после коронавирусных ограничений, протянулась многометровая очередь
0
250
13:00 17.04.2021
Цены на аренду жилья на курортах РФ увеличились до 16% после ограничения полетов в Турцию
0
280
12:53 17.04.2021
В конкурсе "Учителя года Москва – 2021" победила команда школы №1520
0
236
12:30 17.04.2021
Целый ряд мировых знаменитостей попросили пустить врачей к Навальному
0
350
12:00 17.04.2021
В правительстве РФ не поддержали инициативу об отпуске до 10 дней для отцов новорожденных
0
317
11:30 17.04.2021
В России выявили 9 321 случай заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 20 марта
0
363
11:00 17.04.2021
Беспокойство НАТО о доступе в Азов и Черное море в Госдуме назвали наглостью
0
459
10:55 17.04.2021
В Таганском районе на благоустройство в 2021 году направят 195 млн рублей
0
322
10:30 17.04.2021
В Петербурге задержан украинский дипломат Сосонюк за получение закрытой информации - ФСБ
0
440

Возврат к списку