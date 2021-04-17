Сборная России стала победителем командного чемпионата мира по фигурному катанию в Японии

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анна Щербакова заняла первое место в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию (World Team Trophy) в соревнованиях одиночниц. Турнир проходил в японской Осаке.

17-летняя фигуристка набрала по итогам проката 160,58 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (150,29 балла), третье - россиянка Елизавета Туктамышева (146,23).

Сборная России выиграла в общем зачете командного чемпионата мира, набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США (110), третье - фигуристы из Японии (107).