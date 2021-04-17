Один человек погиб при жесткой посадке Ми-2 на Кубани
18:30 17.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.
"В районе 52-го км автодороги Краснодар - Новороссийск недалеко от поселка Ильский совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, проводивший орошение полей. В результате погиб пилот 1960 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Пожара не последовало.
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