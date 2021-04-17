Один человек погиб при жесткой посадке Ми-2 на Кубани

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

"В районе 52-го км автодороги Краснодар - Новороссийск недалеко от поселка Ильский совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, проводивший орошение полей. В результате погиб пилот 1960 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Пожара не последовало.