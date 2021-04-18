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Осенью на воду будет спущена АПЛ "Хабаровск", носитель "Посейдонов" - источник

10:20 18.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" атомная подводная лодка (АПЛ) "Хабаровск" проекта 09851 будет спущена на воду ближайшей осенью. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно- промышленном комплексе.

"Спуск на воду "Хабаровска" сдвинулся на несколько месяцев - с мая на осень 2021 года", - сказал он.

В пресс-службе ПО "Севмаш" (в составе Объединенной судостроительной корпорации), где строится "Хабаровск", не стали комментировать ТАСС информацию источника.

Предыдущими планами предполагалось, что это событие произойдет в мае текущего года.

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