Задолго до инцидента в Солсбери Лондон решил считать Москву противником - посол России
12:20 18.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"У меня порой складывается впечатление, что британские власти какое-то время назад, еще до инцидента со Скрипалями, решили, что с Россией у Великобритании в ближайшие годы будут враждебные отношения, что Россия - не друг и не партнер, а противник. С этого момента британское правительство пытается набрать достаточно доказательств того, что это так, но это противоречит интересам народов двух стран. Мы не считаем Великобританию угрозой - ни серьезной, ни какой-либо еще, и будем готовы вернуться к нормализации и сделать необходимые для этого шаги, поскольку это соответствует интересам бизнеса, культуры и нормальных обменов между государствами" - отметил посол, полная запись интервью которого была распространена российским диппредставительством.
Келин с сожалением отметил, что за без малого полтора года, прошедшие с момента его назначения послом, отношения между странами, вопреки его первоначальным ожиданиям, лишь ухудшились. Британские власти по-прежнему "никак не реагируют" на все предложения России о сотрудничестве в расследовании инцидента в Солсбери и все более открыто говорят об угрозе, которую для королевства якобы представляет Россия.
"Оборонные расходы НАТО в 27 раз больше российских, так что тут даже нельзя сравнивать, кто для кого представляет угрозу. Вы можете представлять себе любые угрозы и то же самое можем делать мы, но это не тот подход, который нужен. Необходимо обсуждать такие вопросы, но здесь в МИД [Великобритании] у меня не было ни одного серьезного разговора об оценке угроз", - сказал он.
"Россия - большая страна и по территории, и по нашему растущему ВВП, но мы не можем оказывать давление на США, Европу, Канаду, Японию и весь Запад. Мы просто преследуем наши интересы, обеспечиваем свой суверенитет и добиваемся нормального экономического развития", - добавил он, отвечая на вопрос Марра о том, какие цели преследует Москва, когда "постоянно давит" на страны Запада.
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