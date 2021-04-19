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В Москве в понедельник ожидаются кратковременный дождь и до 13 градусов

08:00 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в городе температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 3 градусов. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/ с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до нуля.

Желтый уровень погодной опасности в связи с порывами ветра будет действовать в московском регионе до полудня вторника.

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