В Москве в понедельник ожидаются кратковременный дождь и до 13 градусов
08:00 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в городе температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 3 градусов. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/ с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.
В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до нуля.
Желтый уровень погодной опасности в связи с порывами ветра будет действовать в московском регионе до полудня вторника.
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