В Москве в понедельник ожидаются кратковременный дождь и до 13 градусов

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщает Гидрометцентр России.



Днем в городе температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 3 градусов. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/ с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.



В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до нуля.



Желтый уровень погодной опасности в связи с порывами ветра будет действовать в московском регионе до полудня вторника.



