Владимир Милов покинул Россию

09:05 Источник: Эхо Москвы

Соратник Навального Владимир Милов уехал из России в Европу. Об этом он сам рассказал в эфире Youtube-канала «Навальный.Live». По выражению Милова, у него есть важный участок работы, так что, посоветовавшись с коллегами он решил не попадать в «арестную ситуацию».

Ранее уголовному преследованию после акций в поддержку политика подверглись врач Навального Анастасия Васильева, юрист Любовь Соболь, пресс-секретарь Кира Ярмыш, глава штаба Навального в Москве Олег Степанов, а также брат оппозиционера Олег, участницы группы Pussy Riot и муниципальные депутаты. Эхо Москвы