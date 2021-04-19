Владимир Милов покинул Россию
09:05 19.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Соратник Навального Владимир Милов уехал из России в Европу. Об этом он сам рассказал в эфире Youtube-канала «Навальный.Live». По выражению Милова, у него есть важный участок работы, так что, посоветовавшись с коллегами он решил не попадать в «арестную ситуацию».
Ранее уголовному преследованию после акций в поддержку политика подверглись врач Навального Анастасия Васильева, юрист Любовь Соболь, пресс-секретарь Кира Ярмыш, глава штаба Навального в Москве Олег Степанов, а также брат оппозиционера Олег, участницы группы Pussy Riot и муниципальные депутаты. Эхо Москвы
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