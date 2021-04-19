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НОВОСТИ

В Приморье из-за рухнувшего моста автомобиль упал в реку

10:32 19.04.2021 Источник: Интерфакс

Обрушение моста в Приморье стало причиной падения в реку автомобиля, в котором находились шесть человек, трое из которых пропали, сообщила прокуратура Приморского края.

Легковой автомобиль съехал в реку Арсеньевка в районе села Новоивановка Анучинского района. "По предварительным данным, в машине находилось шесть человек, трем из которых удалось выбраться на берег. Местонахождение остальных устанавливается", - сообщил краевой главк МЧС.

Краевая прокуратура уточняет, что спастись удалось трем девушкам. Автомобиль и еще трое находившихся в нем человек не найдены.

На месте работают спасатели. Им предстоит найти людей и поднять автомобиль из воды.

В СКР и в прокуратуре начали проверки.

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