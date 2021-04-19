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НОВОСТИ

В Новосибирске конвоир застрелил арестанта

11:20 19.04.2021 Источник: Интерфакс

Сотрудник конвоя применил табельное оружие против обвиняемого, доставленного в Центральный районный суд Новосибирска в понедельник, сообщается на сайте суда.

"19 апреля разгрузке конвойного автомобиля обвиняемый, доставленный для решения вопроса по мере пресечения, удерживая сотрудника конвоя, угрожал применением насилия, требовал отпустить его. Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие", - говорится в сообщении.

Была вызвана бригада скорой помощи, однако обвиняемый скончался на месте.

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