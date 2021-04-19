ЕС считает ситуацию на границе с Украиной опасной, призывает РФ отвести войска - Боррель
12:32 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз полагает, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и призывает Россию отвести войска от границы. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в видеообращении перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС.
"Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной", - сказал он.
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