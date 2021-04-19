В Вооруженных силах вакцинировались более 620 тысяч человек
19:20 19.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Минобороны отчиталось о вакцинации более чем 620 тысяч человек в Вооруженных силах. Это число тех, кто получил первый компонент «Спутника» — пишет газета «Красная звезда». Отмечается, что прививку на добровольной основе получают военнослужащие и их родственники, военные пенсионеры, гражданский персонал воинских частей и военных учебных заведений. Новые партии препарата также продолжают поступать в армию на фоне стартовавшей призывной кампании. Эхо Москвы
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