Цена нефти марки Brent на бирже превысила $68 за баррель

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2021 года на лондонской бирже ICE достигла $68,02 (+1,45%) за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:31 мск.

В последний раз Brent находилась выше $68 за баррель 18 марта текущего года.