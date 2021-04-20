Цена нефти марки Brent на бирже превысила $68 за баррель
12:00 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2021 года на лондонской бирже ICE достигла $68,02 (+1,45%) за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:31 мск.
В последний раз Brent находилась выше $68 за баррель 18 марта текущего года.
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