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Цена нефти марки Brent на бирже превысила $68 за баррель

12:00 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2021 года на лондонской бирже ICE достигла $68,02 (+1,45%) за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:31 мск.

В последний раз Brent находилась выше $68 за баррель 18 марта текущего года.

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