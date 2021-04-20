Собянин поддержал инициативу бизнеса провести "Миллион призов" для вакцинировавшихся москвичей старшего возраста

17:26

Предложение представителей столичного бизнеса о проведении специальной акции поощрения вакцинировавшихся пожилых людей получило поддержку мэра Москвы Сергея Собянина. По словам градоначальника, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мегаполисе начала ухудшаться.

«Поэтому считаю, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания. Более того, думаю, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками», - написал мэр на своем сайте.

По его мнению, пожилые москвичи, сделавшие прививку, могли бы получить целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса. «Средства на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса, - полагает градоначальник. - А правительство Москвы обеспечит всю необходимую организационную поддержку. Используем для этого инфраструктуру, созданную в прошлом году, когда город успешно реализовал программу стимулирования потребительского спроса «Миллион призов».