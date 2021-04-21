Слишком яркая Луна помешает наблюдать метеорный поток Лириды - Московский планетарий
08:20 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Максимальная скорость метеоров во время пика составит около 18 метеоров в час, прогнозируют ученые.
"[Пик метеорного потока в этом году] наблюдается в течение трех ночей, то есть - в ночь на 21, 22 и 23 апреля. В этот раз условия наблюдения метеоров не совсем благоприятные: Луна близка к полнолунию, которое произойдет 27 апреля. Она уходит под горизонт после 4 утра, когда радиант Лирид располагается высоко над южным горизонтом. При таких условиях при ясном небе можно наблюдать яркие метеоры Лирид на рассвете", - сказали ТАСС в планетарии.
Метеорный поток Лириды наблюдается ежегодно с 14 по 30 апреля. Его радиант находится вблизи созвездия Лиры, что объясняет его название.
Лириды - один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. История его наблюдений насчитывает более 2,5 тыс. лет. Когда-то звездопад был гораздо более активным. Так, 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США число падающих звезд доходило до 700 в час.
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