Большинство госуслуг и муниципальных услуг граждане должны получать дистанционно, убежден президент
12:27 21.04.2021 Источник: НГ-Online
"Мы приобрели принципиально новый опыт работы в социальной сфере. Смогли ускорить систему социальных выплат. Такой подход должен стать нормой для всех уровней власти. Обращаюсь к губернаторам: ваша прямая обязанность - выстроить работу поликлиник, детских садов. В 2022 году нужно внедрить принципы социального казначейства, это услуги в режиме одного окна. Уже через 3 года большинство госуслуг и муниципальных услуг граждане должны получать дистанционно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Алименты - проблема. Эта процедура не должна унижать человека. Нужно решать проблему удаленно, мама с ребенком на руках не должна обивать пороги. Государство должно защитить права ребенка".
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