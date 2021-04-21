0
0
111
НОВОСТИ

Большинство госуслуг и муниципальных услуг граждане должны получать дистанционно, убежден президент

12:27 21.04.2021 Источник: НГ-Online

Во время обращения к Федеральному собранию, происходящем сегодня в "Манеже" президент России заявил:

"Мы приобрели принципиально новый опыт работы в социальной сфере. Смогли ускорить систему социальных выплат. Такой подход должен стать нормой для всех уровней власти. Обращаюсь к губернаторам: ваша прямая обязанность - выстроить работу поликлиник, детских садов. В 2022 году нужно внедрить принципы социального казначейства, это услуги в режиме одного окна. Уже через 3 года большинство госуслуг и муниципальных услуг граждане должны получать дистанционно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Алименты - проблема. Эта процедура не должна унижать человека. Нужно решать проблему удаленно, мама с ребенком на руках не должна обивать пороги. Государство должно защитить права ребенка".

Подробнее...

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:10 21.04.2021
Россия будет развивать транспортную систему и туристическую отрасль
0
31
13:00 21.04.2021
Президент заявил о необходимости помочь регионам с большими коммерческими задолженностями
0
55
12:55 21.04.2021
Завод под ключ в России нужно строить быстрее и легче, чем в других регионах мира - Путин
0
65
12:52 21.04.2021
Бесплатное переобучение людей старшего возраста - актуальная задача для государства - Вассерман
0
69
12:48 21.04.2021
Собственники производств должны нести ответственность, загрязнитель платит - президент РФ
0
80
12:42 21.04.2021
Ориентиром в жизни для детей должны стать подвиги предков и современников, считает Путин
0
89
12:34 21.04.2021
Главной целью власти Путин считает восстановление роста реальных доходов граждан
0
110
12:25 21.04.2021
Мы должны выстроить наше здравоохранение на новой технологической базе - Путин
0
131
12:21 21.04.2021
Президент предложил расширить программу диспансеризации и профосмотров
0
116
12:17 21.04.2021
Путин попросил россиян сделать прививку от коронавируса
0
124

Возврат к списку