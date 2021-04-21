Большинство госуслуг и муниципальных услуг граждане должны получать дистанционно, убежден президент

12:27 Источник: НГ-Online

Во время обращения к Федеральному собранию, происходящем сегодня в "Манеже" президент России заявил:"Мы приобрели принципиально новый опыт работы в социальной сфере. Смогли ускорить систему социальных выплат. Такой подход должен стать нормой для всех уровней власти. Обращаюсь к губернаторам: ваша прямая обязанность - выстроить работу поликлиник, детских садов. В 2022 году нужно внедрить принципы социального казначейства, это услуги в режиме одного окна. Уже через 3 года большинство госуслуг и муниципальных услуг граждане должны получать дистанционно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.Алименты - проблема. Эта процедура не должна унижать человека. Нужно решать проблему удаленно, мама с ребенком на руках не должна обивать пороги. Государство должно защитить права ребенка".