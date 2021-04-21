Выпускные вечера в школах пройдут очно, с учетом требований Роспотребнадзора - Кравцов
14:32 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выпускные вечера в школах в 2021 году пройдут очно, с учетом требований Роспотребнадзора, надеется глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Мы надеемся, что, с учетом требований Роспотребнадзора, очно пройдут выпускные вечера. Конечно, мы не должны расслабляться и все меры, предписанные Роспотребнадзором, соблюдать, чтобы исключать вспышки заболеваний", - сказал он ТАСС в среду.
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