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НОВОСТИ

По данным МВД, в незаконных акция в России участвовали около 3,5 тыс человек

21:05 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 3,5 тыс. человек приняли участие в несанкционированных акциях в 27 городах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

Так, по данным ведомства, в несанкционированных акциях в 27 городах России, таких как Барнаул, Кызыл, Тюмень, Петрозаводск, Ухта, Псков, Мурманск, Омск, Вологда, Владивосток, приняли участие около 3,5 тыс. человек.

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