Красная линия для РФ в отношениях с Украиной связана с национальными интересами - пресс-секретарь президента

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Красная линия для Москвы в отношениях с Киевом проходит по рубежу российских национальных интересов. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Красная линия есть в целом у России, это связано с национальными интересами. Конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину. <...> Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов", - сказал представитель Кремля.