0
0
56
НОВОСТИ

Условия содержания Навального отвечают мировым стандартам - письмо Москальковой генсеку СЕ

15:00 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Условия содержания и медицинское обеспечение блогера Алексея Навального в колонии соответствуют международным стандартам. Об этом говорится в распространенном в четверг письме уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

"Условия содержания и медицинского обеспечения Алексея Навального соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и международным стандартам", - говорится в послании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

15:12 22.04.2021
На Украине призвали ЕС отключить Россию от SWIFT
0
14
14:41 22.04.2021
Создатель отечественной школы детской онкологии Румянцев сообщил о намерении выдвигаться в Госдуму
0
79
14:32 22.04.2021
Госдума переназначила Москалькову уполномоченным по правам человека
0
98
14:22 22.04.2021
Молодые специалисты "Роснефти" на научно-технической конференции предложили более 1300 перспективных проектов
0
119
14:12 22.04.2021
В Риме нашли картину, написанную предположительно Гоголем
0
119
14:00 22.04.2021
РФ не будет выполнять резолюцию ПАСЕ по Навальному - Толстой
0
153
13:32 22.04.2021
Отношения ЕС и России ухудшаются, но еще "не достигли дна" - посол Евросоюза
0
182
13:20 22.04.2021
Красная линия для РФ в отношениях с Украиной связана с национальными интересами - пресс-секретарь президента
0
207
13:05 22.04.2021
Песков не думает, что подготовка переворота в Белоруссии может повлиять на интеграцию с РФ
0
233
13:00 22.04.2021
Путин ответит на предложение Зеленского о встрече в Донбассе, если сочтет нужным - Песков
0
224

Возврат к списку