На Украине призвали ЕС отключить Россию от SWIFT
15:12 22.04.2021 Источник: Известия
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время видеоконференции со своими коллегами из стран Евросоюза, прошедшей 19 апреля, призвал ЕС рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Об этом украинский министр заявил в среду, 21 апреля, в интервью агентству Reuters.
По его мнению, такая мера могла бы войти в новый пакет антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Известия
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