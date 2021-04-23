Президенты РФ и Египта договорились возобновить авиасообщение между странами - канцелярия президента АРЕ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами, в том числе с курортами. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады.

По его словам, "разговор двух лидеров касался всех вопросов двусторонних отношений, в первую очередь связанных с сотрудничеством в сфере туризма". "Была достигнута договоренность о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом", - отметил он.