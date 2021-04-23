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ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5% с 4,5% годовых

13:50 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России уже второй раз подряд в этом году повысил ключевую ставку - теперь до 5% с 4,5% годовых, говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Совет директоров Банка России 23 апреля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 5% годовых. Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска", - указывает регулятор.

ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, отмечается в сообщении.

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