ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5% с 4,5% годовых
13:50 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России уже второй раз подряд в этом году повысил ключевую ставку - теперь до 5% с 4,5% годовых, говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Совет директоров Банка России 23 апреля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 5% годовых. Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска", - указывает регулятор.
ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, отмечается в сообщении.
НОВОСТИ
- 13:32 23.04.2021
- Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими
- 13:20 23.04.2021
- Президенты РФ и Египта договорились возобновить авиасообщение между странами - канцелярия президента АРЕ
- 13:05 23.04.2021
- Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос слияния РФ и Белоруссии в одно государство - Песков
- 13:00 23.04.2021
- Москва объявила пять сотрудников посольства Польши персонами нон грата - МИД
- 12:32 23.04.2021
- В пандемию банки передали коллекторам рекордный объем долгов
- 12:20 23.04.2021
- Два человека погибли при падении самодельного легкомоторного самолета в Иркутской области
- 12:05 23.04.2021
- Молдавские депутаты не признали решение Конституционного суда о роспуске парламента
- 12:00 23.04.2021
- Нарышкин назвал "низкой ложью" утверждения о причастности РФ к взрывам во Врбетице
- 11:32 23.04.2021
- В России выявили 8 840 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 23.04.2021
- Россияне стали экономить на базовых продуктах - исследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать