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НОВОСТИ

Сбер и Роскосмос будут популяризировать космос вместе

15:19 23.04.2021

Состоялась рабочая встреча Сбера и Роскосмоса. Во время обсуждения стороны договорились о совместных дальнейших шагах и действиях в направлении популяризации космоса в России.

Участники говорили о возможностях совместной работы в этой области: создании научно-популярного ресурса о космосе; участии экосистемы Сбера в качестве партнера в проведении международной конференции по исследованию космического пространства GLEX; а также совместной отработке информационных поводов, связанных с достижениями в космической отрасли.

По итогам встречи было решено продолжать сотрудничество в области популяризации космоса.

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