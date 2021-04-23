Россия и Чехия к 31 мая сократят количество дипломатов в посольствах до 7 человек - МИД РФ
18:00 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Численность сотрудников в посольствах России в Праге и Чехии в Москве к 31 мая сократится до 7 дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 на месте принятых. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в МИД РФ.
"У обеих сторон [к 31 мая] останется по 7 дипломатов, 25 административно-технических [сотрудников] и 19 на месте принятых. Безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе", - отметили на Смоленской площади.
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