Россия и Чехия к 31 мая сократят количество дипломатов в посольствах до 7 человек - МИД РФ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность сотрудников в посольствах России в Праге и Чехии в Москве к 31 мая сократится до 7 дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 на месте принятых. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в МИД РФ.

"У обеих сторон [к 31 мая] останется по 7 дипломатов, 25 административно-технических [сотрудников] и 19 на месте принятых. Безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе", - отметили на Смоленской площади.