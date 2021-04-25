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НОВОСТИ

Около 400 тыс пожилых москвичей привились от COVID-19 - Собянин

10:40 25.04.2021 Источник: Интерфакс

Порядка 400 тыс. пожилых жителей Москвы уже получили прививку от коронавируса, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пенсионеры, которые привились раньше, их около 400 тысяч", - сказал мэр в эфире программы "Неделя в городе" на канале Россия-1 (ВГТРК).

Он отметил, что привившиеся пожилые граждане могут получить бонус на портале mos.ru в виде карточки на 1000 рублей.

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