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Правительство начало подготовку к запрету на экспорт бензина - СМИ

09:20 26.04.2021 Источник: Коммерсант.ru

Несмотря на скепсис участников рынка по поводу идеи ограничения экспорта бензина, правительство начинает формальную подготовку к его введению. По данным “Ъ”, Белый дом готовится внести бензин в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен.

Это даст властям возможность оперативно ввести запрет, если такое решение будет принято. 

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