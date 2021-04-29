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Активисты, содержавшиеся в спецприемнике в Сахарово, подают иск к МВД

16:00 29.04.2021 Источник: Коммерсант.ru

Участники зимних несогласованных акций в поддержку политика Алексея Навального сегодня подают коллективный иск к полиции Москвы за пыточные условия содержания в спецприемнике «Сахарово». Двадцать истцов, выяснил “Ъ”, требуют по 90 тыс. руб. компенсации за унижение человеческого достоинства («туалет — дыра в полу, и ту снимают на видеокамеру»), отсутствие медпомощи («пять дней писал заявления, чтобы вернули таблетки»), средств гигиены («вместо туалетной бумаги использовали простыни») и спальных мест («лежали на куртках на полу»).

Юристы указывают, что подобные иски в России раньше не подавали.

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