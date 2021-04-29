Активисты, содержавшиеся в спецприемнике в Сахарово, подают иск к МВД
16:00 29.04.2021 Источник: Коммерсант.ru
Юристы указывают, что подобные иски в России раньше не подавали.
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