Офис Зеленского резко осудил марш по Киеву в честь создания нацистской дивизии СС "Галичина"

21:40 Источник: Интерфакс

В офисе президента (ОП) Украины осудили проведение в Киеве марша в честь очередной годовщины создания дивизии "Ваффен СС" "Галичина".Официальное заявление по этому поводу было обнародовано в пятницу.

"В связи с тем, что в Киеве состоялся так называемый марш ко дню создания нацистами дивизии СС "Галичина" во время Второй мировой войны, считаем необходимым отметить, что малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции не могут быть основанием для того, чтобы даже пробовать оправдать эту ситуацию", - информируют в ОП.

Там также заявили о "категорическом осуждении любых проявлений пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне". " Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь", - говорится в заявлении.

"Ожидаем от Национальной полиции и Министерства внутренних дел Украины установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, от председателя Киевской городской государственной администрации в ОП ожидают "проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед громадой Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша".