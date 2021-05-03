Парламент Армении воздержался от избрания Пашиняна премьер-министром

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты парламента Армении в понедельник на специальном заседании не проголосовали за кандидатуру и. о. главы кабмина Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы. Специальное заседание армянского законодательного органа транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"За избрание Пашиняна проголосовал 1 депутат, против - 3, воздержались 75, Пашинян не избран премьер-министром", - заявил спикер парламента Арарат Мирзоян.