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Парламент Армении воздержался от избрания Пашиняна премьер-министром

14:00 03.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты парламента Армении в понедельник на специальном заседании не проголосовали за кандидатуру и. о. главы кабмина Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы. Специальное заседание армянского законодательного органа транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"За избрание Пашиняна проголосовал 1 депутат, против - 3, воздержались 75, Пашинян не избран премьер-министром", - заявил спикер парламента Арарат Мирзоян.

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