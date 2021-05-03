В Германии экологи подали иск в суди против строительства "Северного потока 2"

20:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Природоохранная организация Союз защиты природы (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба NABU.

"NABU сегодня подал иск против выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения строительства газопровода "Северный поток - 2". Иск касается пока еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии", - говорится в сообщении.