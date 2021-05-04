Катастрофа в метро Мехико: Автомобиль врезался в опору моста
10:30 04.05.2021 Источник: Интерфакс
Число жертв крушения метромоста в мексиканской столице Мехико выросло до 20 человек, еще 49 человек госпитализированы, сообщает мексиканское ТВ со ссылкой на мэра города Клаудию Шейнбаум.
"Шейнбаум подтвердила 20 смертей в результате обрушения метромоста, 49 человек госпитализированы", - сообщил телеканал Milenio в Twitter.
Метромост обрушился у станции Olivos 12-й линии метро вечером 3 мая. Автомобиль врезался в одну из опор моста, когда по нему проезжал поезд.
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