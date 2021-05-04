От COVID-19 умер известный дрессировщик Михаил Багдасаров
12:55 04.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народный артист России, дрессировщик диких животных Михаил Багдасаров умер во вторник в московской больнице от последствий коронавируса. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Росгосцирка Татьяна Соломина. Багдасарову было 75 лет.
"Умер Михаил Ашотович, был ковид, он лечился в больнице", - сказала собеседница агентства. Дата и место прощания и похорон уточняются.
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