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НОВОСТИ

От COVID-19 умер известный дрессировщик Михаил Багдасаров

12:55 04.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист России, дрессировщик диких животных Михаил Багдасаров умер во вторник в московской больнице от последствий коронавируса. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Росгосцирка Татьяна Соломина. Багдасарову было 75 лет.

"Умер Михаил Ашотович, был ковид, он лечился в больнице", - сказала собеседница агентства. Дата и место прощания и похорон уточняются.

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