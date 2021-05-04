От COVID-19 умер известный дрессировщик Михаил Багдасаров

12:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист России, дрессировщик диких животных Михаил Багдасаров умер во вторник в московской больнице от последствий коронавируса. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Росгосцирка Татьяна Соломина. Багдасарову было 75 лет.

"Умер Михаил Ашотович, был ковид, он лечился в больнице", - сказала собеседница агентства. Дата и место прощания и похорон уточняются.