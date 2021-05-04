Вассерман рассказал, как сократить пропасть между зарплатами топ-менеджеров и рядовых сотрудников

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Аналитик, знаменитый участник интеллектуальных состязаний Анатолий Вассерман уверен, что в России надо сократить разрыв между зарплатами высшего руководства компаний и рядовых работников. Причём, это нужно закрепить законодательно. «Необходимо создать закон, который поможет избежать разрыва в зарплатах. Это возможно даже без серьезных изменений экономического законодательства», - считает Вассерман.

Как считает аналитик, сейчас зарплаты топ-менеджеров многих компаний сильно отличаются от тех, которые получают их коллеги, занимающие более низкие должности. «Пока в законе об акционерных обществах написано, что главная задача предприятия — это извлечение прибыли – ничего не изменится. Эффективных менеджеров жизни работников в принципе не волнуют. Они не понимают, что прибыль, в конечном счете, обеспечивают именно работники. Топ-менеджеры чаще всего рассуждают так: чтобы корова больше доилась и меньше ела, ее надо чаще доить и меньше кормить», - уверен Вассерман.