Светлана Разворотнева поздравила ветерана-долгожительницу с Днем Победы

22:04

Фото Сергея Харламова

Общественники поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Москве. По словам члена Общественной палаты РФ, правозащитницы Светлана Разворотневой, из-за продолжающейся пандемии, не все ветераны смогут поучаствовать в праздновании Дня Победы. «Поэтому наш долг – поблагодарить каждого из них лично и сделать все возможное для того, чтобы они чувствовали нашу любовь, поддержку и огромную благодарность за проявленный героизм», - заявила общественница. Во дворах домов, где живут ветераны, выставили почетный караул знаменосцев и юнармейцев, включили песни военных лет, в небо выпустили белых голубей в знак мира и памяти о Великой Отечественной войне.

Общественники прибыли к ветеранам на технике военных лет в сопровождении байкеров из мотоклуба «MotoCraft». Ветеранам - Ивану Кононовичу Базыку (94 года), Ричарду Ипполитовичу Габуния (96 лет) и Анне Савельевне Мордасовой (101 год) – также передали цветы и подарки.

Как отмечает Светлана Разворотнева, страшная трагедия кровопролитнейшей из войн должны быть уроком человечеству. «Мы – наследники Великой Победы, навсегда сохраним в своем сердце подвиг героев, спасших мир от фашистской угрозы. Наши ветераны ковали победу, спасали народы, обреченные на гибель, освобождали города и страны. Мы должны помнить об этом и передать эту память потомкам, - отметила общественница.