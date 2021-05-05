Светлана Разворотнева поздравила ветерана-долгожительницу с Днем Победы
22:04 05.05.2021
|Фото Сергея Харламова
Общественники прибыли к ветеранам на технике военных лет в сопровождении байкеров из мотоклуба «MotoCraft». Ветеранам - Ивану Кононовичу Базыку (94 года), Ричарду Ипполитовичу Габуния (96 лет) и Анне Савельевне Мордасовой (101 год) – также передали цветы и подарки.
Как отмечает Светлана Разворотнева, страшная трагедия кровопролитнейшей из войн должны быть уроком человечеству. «Мы – наследники Великой Победы, навсегда сохраним в своем сердце подвиг героев, спасших мир от фашистской угрозы. Наши ветераны ковали победу, спасали народы, обреченные на гибель, освобождали города и страны. Мы должны помнить об этом и передать эту память потомкам, - отметила общественница.
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