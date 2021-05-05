0
0
112
НОВОСТИ

Светлана Разворотнева поздравила ветерана-долгожительницу с Днем Победы

22:04 05.05.2021

1.jpg
Фото Сергея Харламова
Общественники поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Москве.  По словам члена Общественной палаты РФ, правозащитницы Светлана Разворотневой, из-за продолжающейся пандемии, не все ветераны смогут поучаствовать в праздновании Дня Победы. «Поэтому наш долг – поблагодарить каждого из них лично и сделать все возможное для того, чтобы они чувствовали нашу любовь, поддержку и огромную благодарность за проявленный героизм», - заявила общественница. Во дворах домов, где живут ветераны, выставили почетный караул знаменосцев и юнармейцев, включили песни военных лет, в небо выпустили белых голубей в знак мира и памяти о Великой Отечественной войне.

Общественники прибыли к ветеранам на технике военных лет в сопровождении байкеров из мотоклуба «MotoCraft». Ветеранам - Ивану Кононовичу Базыку (94 года),  Ричарду Ипполитовичу Габуния (96 лет) и  Анне Савельевне Мордасовой (101 год) – также передали цветы и подарки. 

Как отмечает Светлана Разворотнева, страшная трагедия кровопролитнейшей из войн должны быть уроком человечеству. «Мы – наследники Великой Победы, навсегда сохраним в своем сердце подвиг героев, спасших мир от фашистской угрозы. Наши ветераны ковали победу, спасали народы, обреченные на гибель, освобождали города и страны. Мы должны помнить об этом и передать эту память потомкам, - отметила общественница. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 05.05.2021
Авиабомбу времен Второй мировой войны обезвредили в центре Софии
0
214
20:20 05.05.2021
В день 200-летия смерти Наполеона в Париже состоялась памятная церемония
0
226
20:10 05.05.2021
Накануне Дня Победы ветеран войны из Таджикистана получил гражданство РФ
0
235
19:20 05.05.2021
Меры по поддержке экономики могут спровоцировать в США рост инфляции
0
321
19:10 05.05.2021
Для операций ВС США Черное море является ключевым - генерал
0
290
18:35 05.05.2021
В Багдаде провели несколько раундов ирано-саудовских переговоров
0
289
18:25 05.05.2021
На борьбу с новым коронавирусом Япония выделит Индии $50,3 млн
0
366
18:10 05.05.2021
Подмосковные ветераны смогут воспользоваться бесплатным такси
0
313
17:20 05.05.2021
На фоне пандемии вновь отменен в Швейцарии военно-музыкальный фестиваль Basel Tattoo
0
345
17:10 05.05.2021
За последние 5 лет мир испытывает самые тяжелые проблемы с продовольственной безопасностью - ФАО
0
359

Возврат к списку