Гинцбургу не ясно, почему вакцина "Модерны" от COVID-19 признана ВКВ лучшей

10:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Всемирного конгресса вакцин - 2021 (World Vaccine Congress Washington - 2021), который в среду признал препарат американской компании Moderna лучшей в мире вакциной от COVID-19, является странным и спорным, заявил ТАСС в четверг директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Могу сказать, что совершенно непонятно, по каким параметрам все это оценивалось, если учитывать высокую смертность от РНК-содержащих вакцин и от [препарата] AstraZeneca, которая, между прочим, тоже высокая, но гораздо меньше, чем у РНК-содержащих вакцин. <…> Странное такое решение, на чем оно основывалось, на каких конкретно объективных показателях, мне, во всяком случае, неясно", - заявил Гинцбург.