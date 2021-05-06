Путин: сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина "Спутник лайт"
15:30 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что еще одна российская вакцина "Спутник лайт" готова к регистрации.
"Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина "Спутник лайт", - сказал глава государства в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.
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