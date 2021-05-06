Путин: сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина "Спутник лайт"

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что еще одна российская вакцина "Спутник лайт" готова к регистрации.

"Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина "Спутник лайт", - сказал глава государства в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.