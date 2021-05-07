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Бедным странам достается лишь 0,3% вакцин от коронавируса - ООН

19:20 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель 75-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН Волкан Бозкыр призвал увеличить количество вакцин от коронавируса, поставляемых странам с низким доходом.

"Цель, стоящая перед нами, ясна: у нас есть средство, чтобы победить этого общего врага", - отметил он в пятницу, выступая на проходящем по видеосвязи заседании Совета Безопасности ООН по укреплению многостороннего подхода и роли ООН в мире. "И все же лишь 0,3% всех вакцин в мире было передано странам с низким уровнем дохода. Повторяю: лишь 0,3%", - констатировал он.

"Мы можем и должны улучшить эту ситуацию", - призвал председатель ГА.

Он также приветствовал шаги по отказу от защиты интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса. "Это нужное решение позволит увеличить производство вакцин, что приведет к спасению жизней", - уверен Бозкыр.

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