Бедным странам достается лишь 0,3% вакцин от коронавируса - ООН
19:20 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Цель, стоящая перед нами, ясна: у нас есть средство, чтобы победить этого общего врага", - отметил он в пятницу, выступая на проходящем по видеосвязи заседании Совета Безопасности ООН по укреплению многостороннего подхода и роли ООН в мире. "И все же лишь 0,3% всех вакцин в мире было передано странам с низким уровнем дохода. Повторяю: лишь 0,3%", - констатировал он.
"Мы можем и должны улучшить эту ситуацию", - призвал председатель ГА.
Он также приветствовал шаги по отказу от защиты интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса. "Это нужное решение позволит увеличить производство вакцин, что приведет к спасению жизней", - уверен Бозкыр.
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