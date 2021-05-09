В День Победы в Москве может будет прохладно и ветрено, может пойти дождь
09:00 09.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, 9 мая, сообщает Гидрометцентр России.
Днем в городе температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 1 градуса. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.
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